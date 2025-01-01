Tadı damağınızda kalacak: İçi yumuşacık dışı kıtır kıtır tam ölçüsünde brownie tarifi!

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ve esmer şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla şeker tamamen eriyene ve karışım açık sarı bir renk alana kadar 3-4 dakika çırpın.

Ilımış çikolata-tereyağı karışımını yumurtalı karışıma ekleyin. Vanilin veya vanilya özünü de ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.