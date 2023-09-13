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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok - Fenerbahçe Haberleri

        Tadic ve Dzeko'dan cevap: Böyle saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok

        Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu. Aynı otomobille Can Bartu Tesisleri'ne gelen futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar" dedi. İşte detaylar...

        İnanç Ergülen
        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 13.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:03
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        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
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        Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Edin Dzeko, son günlerde çıkan haberler hakkında konuştu.

        Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Edin Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu iddialara cevap verdi.

        Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri´ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandılar.

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