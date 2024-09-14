Taha Akgül, Güreş Federasyonu başkanlığına aday oldu!

Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türk güreşinin tarihinden aldığı gücü, geleneğini bugüne ve yarına taşıma adına, geleceğimiz olan genç güreşçilerimizin tekrardan motivasyonunu artırıp onları destekleyip zirveye taşıma adına, ulusal ve uluslararası arenada güçlü ekip ve kadrolarla kazanacağımız başarılarla ve lobilerle Türk güreşinin gücünü tüm dünyaya gösterme adına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı adayı olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla paylaşıyorum."