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Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı?

Taha Duymaz kimdir? sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Taha Duymaz, yayınladığı yemek videoları ile takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Taha Duymaz, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının kapatılmasıyla tekrar gündeme geldi. Peki Taha Duymaz kaç yaşında, nereli?

Taha Duymaz kimdir?

Taha Duymaz'ın Instagram hesabının kapatılması ile birlikte gündeme geldi. Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz'ın 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatıldı. Taha Duymaz, üzüntüsünü Twitter hesabından yayınladığı video ile dile getirdi. Peki Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Taha Duymaz'ın Instagram hesabı neden kapatıldı? İşte taha Duymaz'ın hayatından detaylar...

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşıyor. 17 yaşında olan Taha Duymaz, çektiği yemek videoları ile dikkatleri üstüne çekiyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor. Zamanının çoğunu köyde geçiren Taha Duymaz, yemek videolarını kız kardeşinin yardımıyla çekiyor.

TAHA DUYMAZ'IN INSTAGRAM HESABI NEDEN KAPATILDI?

"Sabahtan beri kendime gelemedim" diyen Duymaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün yıllardır emek verdiğim, hayallerimi gerçekleştirmek istediğim her şey çöp oldu. Intagram hesabım kapatıldı. Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim. Yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin."

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