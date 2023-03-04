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Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre 12 ili etkisi alan depremler sırasında Hatay'da olan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen isim Taha Duymaz'ın YouTube hesabından günler sonra bir paylaşım yapıldı. Duymaz'ın sevenleri paylaşımın altına eleştiriler yağdırdı.

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  • Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere halasının Hatay'da bulunan evinde yakalanan Taha Duymaz, hayatını kaybetmişti. Çektiği yemek videolarıyla fenomen hale gelen Duymaz'ın YouTube hesabından günler sonra paylaşım yapıldı. Ünlü ismin sevenlerinden tepki geldi.
  • Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

    Taha Duymaz'ın vefat haberinin gelmesinin ardından son olarak YouTube hesabından bir paylaşım yapıldı. 2 gün önce paylaşılan videonun başlığı ise "Taha Duymaz anısına derleme videoları..." oldu.
  • Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

    Yayınlanan videonun açıklamasında ise "Merhaba arkadaşlar. Taha Duymaz'ın videolarını bir arada toplu şekilde güzel bir anı olarak kalması için derleme videosu yapmak istedim." yazısı yer aldı.
  • Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

    Paylaşılan videonun altına Taha Duymaz'ın takipçilerinden "Çocuk öldü üzerinden hala para kazanma peşindesiniz!", "Ölmüş insanın üzerinden prim kasmayı bırakına!" gibi yorumlar geldi.
  • Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

    Videoyu kimin paylaştığına dair kesin bir bilgi olmasa da iddialar, hesabın başka birine satıldığı yönünde.
  • Taha Duymaz’ın YouTube hesabından paylaşım yapıldı! Sevenleri tepki gösterdi!

    İşte Taha Duymaz'ın YouTube hesabından yapılan paylaşım...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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