Tahıl gemisi bugün İstanbul'da

Ukrayna'dan gelecek olan gemiye ilişkin koordinasyon merkezinden Tuğamiral Özgür Özcan Altunbulak, geminin deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı demirlemesinin beklendiğini ifade etti.

Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya,Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapacağı ve denetleme sonucuna göre devam edeceği belirtildi.