        Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı!

        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, "bahis eylemi" gerekçesiyle cezalandırılan 29 futbolcunun yaptıkları itiraz başvurularını reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 19:06 Güncelleme: 22.12.2025 - 19:30
        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından ceza verilen futbolcuların dosyalarını karara bağladı.

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından "bahis eylemi" gerekçesiyle cezalandırılan futbolcuların yaptıkları itiraz başvuruları sonuçsuz kaldı. Kurul, cezalı oyuncuların dosyalarını inceleyerek PFDK'nın verdiği kararları hukuka uygun buldu.

        Tahkim Kurulu, alınan kararlarda; suçun sübutu, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Böylece, toplam 29 futbolcuya verilen 45'er günlük hak mahrumiyeti cezaları, kurul üyelerinin oybirliğiyle onanmış oldu.

        İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:

        1. E.2025/1056 – K.2025/1033

        Futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1520 - K.2025-2026/1613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        2. E.2025/1057 – K.2025/1034

        Futbolcu Ahmet Eren Özcelep’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1293 - K.2025-2026/1386 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Ahmet Eren Özcelep’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        3. E.2025/1058 – K.2025/1035

        Futbolcu Atakan Gündüz’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1216 - K.2025-2026/1309 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Atakan Gündüz’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        4. E.2025/1059 – K.2025/1036

        Futbolcu Berat Değirmenci’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1154 - K.2025-2026/1247 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Berat Değirmenci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        5. E.2025/1060 – K.2025/1037

        Futbolcu Berkay Çakır’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1152 - K.2025-2026/1245 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Berkay Çakır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        6. E.2025/1061 – K.2025/1038

        Futbolcu Berkehan Biçer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1313 - K.2025-2026/1406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Berkehan Biçer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        7. E.2025/1062 – K.2025/1039

        Futbolcu Buğra Şahiner’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1435 - K.2025-2026/1528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Buğra Şahiner’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        8. E.2025/1063 - K.2025/1040

        Futbolcu Burak Efe Arslan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1263 - K.2025-2026/1356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Burak Efe Arslan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        9. E.2025/1064 – K.2025/1041

        Futbolcu Ethem Balcı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1264 - K.2025-2026/1357 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Ethem Balcı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        10. E.2025/1065 – K.2025/1042

        Futbolcu Hakan Olkan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1658 - K.2025-2026/1751 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Hakan Olkan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        11. E.2025/1066 – K.2025/1043

        Futbolcu Harun Kaya’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1406 - K.2025-2026/1499 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Harun Kaya’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        12. E.2025/1067 – K.2025/1044

        Futbolcu Hıdır Aytekin’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1405 - K.2025-2026/1498 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Hıdır Aytekin’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        13. E.2025/1068 – K.2025/1045

        Futbolcu İshak Kurt’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1137 - K.2025-2026/1230 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu İshak Kurt’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        14. E.2025/1069 – K.2025/1046

        Futbolcu İsmail Karakaş’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1267 - K.2025-2026/1360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu İsmail Karakaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        15. E.2025/1070 – K.2025/1047

        Futbolcu Kaan Onaran’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1318 - K.2025-2026/1411 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Kaan Onaran’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına ,oybirliğiyle,

        16. E.2025/1071 – K.2025/1048

        Futbolcu Kadir Mert Örentepe’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1419 - K.2025-2026/1512 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Kadir Mert Örentepe’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        17. E.2025/1072 – K.2025/1049

        Futbolcu Kerem Hayta’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1112 - K.2025-2026/1205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Kerem Hayta’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        18. E.2025/1073 – K.2025/1050

        Futbolcu Kuban Altunbudak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1495 - K.2025-2026/1588 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Kuban Altunbudak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        19. E.2025/1074 – K.2025/1051

        Futbolcu Mehmet Tosun’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1270 - K.2025-2026/1363 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Mehmet Tosun’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        20. E.2025/1075 – K.2025/1052

        Futbolcu Muhammed Baltacı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1150 - K.2025-2026/1243 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Muhammed Baltacı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        21. E.2025/1076 – K.2025/1053

        Futbolcu Muharrem Tunay Meral’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1407 - K.2025-2026/1500 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Muharrem Tunay Meral’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        22. E.2025/1077 – K.2025/1054

        Futbolcu Murat Can Bölükbaşı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1314 - K.2025-2026/1407 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Murat Can Bölükbaşı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        23. E.2025/1078 – K.2025/1055

        Futbolcu Ramazan Övüç’ün PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1594 - K.2025-2026/1687 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Ramazan Övüç’ün bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        24. E.2025/1079 – K.2025/1056

        Futbolcu Rüştü Hanlı’nın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1593 - K.2025-2026/1686 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Rüştü Hanlı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        25. E.2025/1080 – K.2025/1057

        Futbolcu Tanju Çolak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1439 - K.2025-2026/1532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Tanju Çolak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        26. E.2025/1081 – K.2025/1058

        Futbolcu Ufuk Özcan’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1145 - K.2025-2026/1238 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Ufuk Özcan’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        27. E.2025/1082 – K.2025/1059

        Futbolcu Yasin Davuş’un PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1153 - K.2025-2026/1246 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Yasin Davuş’un bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        28. E.2025/1083 – K.2025/1060

        Futbolcu Yunus Emre Kefeli’nin PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1157 - K.2025-2026/1250 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Yunus Emre Kefeli’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        29. E.2025/1084 – K.2025/1061

        Futbolcu Yusuf Emre Alyaprak’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1656 - K.2025-2026/1749 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Futbolcu Yusuf Emre Alyaprak’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

        Karar verilmiştir.

