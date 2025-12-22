Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 29 futbolcunun cezalarını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından ceza verilen futbolcuların dosyalarını karara bağladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından "bahis eylemi" gerekçesiyle cezalandırılan futbolcuların yaptıkları itiraz başvuruları sonuçsuz kaldı. Kurul, cezalı oyuncuların dosyalarını inceleyerek PFDK'nın verdiği kararları hukuka uygun buldu.

Tahkim Kurulu, alınan kararlarda; suçun sübutu, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Böylece, toplam 29 futbolcuya verilen 45'er günlük hak mahrumiyeti cezaları, kurul üyelerinin oybirliğiyle onanmış oldu.

İşte Tahkim Kurulu'nun açıklaması:

1. E.2025/1056 – K.2025/1033

Futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1520 - K.2025-2026/1613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Futbolcu Berat Değirmenci’nin bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, REKLAM 5. E.2025/1060 – K.2025/1037 Futbolcu Berkay Çakır’ın PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1152 - K.2025-2026/1245 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Futbolcu Berkay Çakır’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, 6. E.2025/1061 – K.2025/1038 Futbolcu Berkehan Biçer’in PFDK’nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1313 - K.2025-2026/1406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Futbolcu Berkehan Biçer’in bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

