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        Haberler Dünya Tahliye sırasında izdiham: 4 yaralı | Dış Haberler

        ABD'de yolcular uçaktan tahliye edilirken izdiham oluştu: 4 yaralı

        ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki bir havalimanında uçuşu iptal edilen bir uçaktan tahliye edilen yolcular arasında izdiham oluştu. İzdiham sırasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:38
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        ABD'de izdiham: 4 yaralı
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        ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki bir havalimanında uçuşu iptal edilen Delta Air Lines'a ait bir uçaktan yolcuların tahliyesi sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Minneapolis'e gitmeye hazırlanan bir Delta Air Lines uçağının uçuşu, motordaki bir sorun nedeniyle iptal edildi.

        Uçaktaki yolcuların pistte acil durum kaydırakları kullanılarak yapılan tahliyesi sırasında 3'ü hafif 4 yolcu yaralandı.

        Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüzlerce uçak seferi iptal edildi, yüzlercesi de ertelendi.

        ABD'de 13 eyalette etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar, kara, deniz ve hava yolu ulaşımında büyük aksaklıklara yol açtı.

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