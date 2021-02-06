Tahta kayak takımlarıyla profesyonellere taş çıkardılar

AA

Kışın çetin geçtiği Hakkari'de, son günlerde etkili olan yağışlarla yaklaşık 1,5 metreye ulaşan kar, yaşamı zorlaştırmasının yanında renkli görüntülere de sahne oluyor.

AA'nın haberine göre Kırsal kesimlerde yaşayan kent sakinleri zorlu kış şartlarına rağmen "beyaz çile"yi eğlenceye dönüştürmek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Şemdinli ilçesine 23 kilometre mesafedeki Aşağı Kayalar köyünde gençler, yörede yaygın bulunan ve dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştürüyor. "Liyan" dedikleri takımı kayış ve iple ayaklarına sabitleyen gençler, yaklaşık 2 saatte tırmandıkları karla kaplı tepelerden kayarak köye kadar iniyor

Zaman zaman düşerek tehlike atlatsalar da bu eğlenceden vazgeçmeyen gençler, kayak pistine dönüştürdükleri yamaçlarda yaptıkları hareketlerle usta kayakçılara taş çıkartıyor.

Gençlerden Hüsamettin Eren, kayak yapmanın kışın köydeki tek sosyal aktivite olduğunu söyledi. Kayak takımlarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten Eren, yapım sürecini şöyle anlattı:

"Malzemeleri yapmak işçilik gerektiriyor. Ağaçtan aynı ebatlarda iki parça keserek 20 gün kurumaya bırakıyoruz. Daha sonra kalıptan geçirerek belirli bir şekle getiriyoruz. Hazır olduğu zaman üstüne kayış sabitliyoruz. Altını da pürüzsüz hale getirdikten sonra kullanıyoruz. Kayak takımları pahalı olduğu için kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yüksek tepelere çıkarak kayıyoruz."

"PROFESYONEL KAYAKÇILARI BEKLİYORUZ"

Cemal Avcı da dayanıklı olduğu için kayak takımlarını yaparken dişbudak ağacını tercih ettiklerini aktardı.

Kayak merkezlerinin uzak olması nedeniyle köydeki karlı yamaçları piste dönüştürdüklerini dile getiren Avcı, "Yorucu olduğu kadar eğlenceli bir etkinlik. Kayak takımlarını herkes yapamıyor ama hemen hemen her evde görmek mümkün. Şu anda bazı yerlerde 1,5 metre kar var. Bunu fırsat bilerek kayak takımlarını çıkardık. 2 saatte tırmandığımız tepelerden yarım saatte iniyoruz. Profesyonel kayakçıları da buraya davet ediyoruz. Onlarla birlikte kayak yapmak güzel bir etkinlik olur" diye konuştu.