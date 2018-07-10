DHA'nın haberien göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nden (AB) uzaklaştığını savunduğu Türkiye'den, seçimlerin ardından, "pozitif sinyaller beklediklerini" söyledi.

Tajani, 1 Mart'tan bu yana Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının, "AB'ye mükemmel bir sinyal" olacağını belirtti.

Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Antonio Tajani, daha sonra İtalya'ya gelerek Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Tajani, yeni Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkinin nasıl olacağına ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

"Bu bize değil, Türkiye'nin ne yapmak istediğine bağlı" diyen İtalyan siyasetçi, "Türkiye'ye biz demedik AB'den uzaklaşın diye. Ancak bu ülke, bir Avrupa demokrasisi modelinden resmen olmasa da esasen kendisi uzaklaşmak istedi" diye konuştu.

Türk hükümetinin, Kopenhag Kriterleri'nden uzaklaşmak istiyor gibi göründüğünü savunan Tajani, "Bu ülkeyle, terörizmle mücadele ve göç meselesinde işbirliği yapıyoruz ve bu işbirliklerinin işe yaradığını görüyoruz. Son olarak oradaki göçmenler için üç milyar euro verdik. Türkiye Orta Doğu'da ülkelerini terk eden milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor ve bu çabası için ona finansal destek sağlıyoruz" dedi.

"NEYSE Kİ TÜRKİYE İDAM KONUSUNDA BİZİ DİNLEDİ"

Tajani, Türkiye'nin, AB'nin bir parçası olmak istiyorsa, bazı kriterleri yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Ben Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'la Avrupa'ya geldiği zaman konuştum ve ona açıkça kırmızı çizgimizin idam olduğunu söyledim. Neyse ki bu konuda bizi dinlediler. Ancak çok sayıda gazeteci ve yargı mensubu cezaevinde, binlerce insanın görevine son verildi, bu çok fazla. Avrupa'da gazeteciler öldürülürken Erdoğan'ı nasıl eleştirebiliriz?"

Basın özgürlüğü gibi temel konuların ihlaline ilişkin Türkiye'yi hoş göremeyeceklerini de söyleyen Tajani, "Ama, Malta ve Slovakya'da da gazeteciler öldürüldü. Avrupa kuralları sadece Türkiye gibi aday ülkeler için değil, üye ülkeler için de geçerli" dedi.

AB liderlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki cumhurbaşkanlığı törenine katılmadığı hatırlatılan ve bunun, "Yeni Türk hükümeti ile AB arasında belirgin bir mesafe mi olacak?" yönündeki soruya da Antonio Tajani, şöyle yanıt verdi:

"Ülkedeki iç sorunları anlayabiliyorum; ama, Türkiye AB'ye yaklaşmak istiyorsa bazı sinyaller vermek zorunda. Bizden kimse Türkiye'deki yaşama karışmak istemiyor; ancak, gazeteciler tutuklandığında buna sessiz kalamayız. Ben, Malta'da ve Slovakya'da gazeteciler öldürüldüğünde de çok sert mesajlar verdim. Buradaki gazeteciler öldürüldüğünde Erdoğan'ı nasıl eleştirebiliriz? Yunan askerlerinin serbest bırakılması mükemmel bir yumuşama sinyali olurdu"

Türk hükümetinden gelecek aylarda AB'ye doğru pozitif sinyaller gelmesini umduğunu ekleyen Antonio Tajani, iki Yunan askerinin Türkiye sınırında tutuklanması problemi yaşadıklarını da belirterek, "Bu askerlerin serbest bırakılması, yumuşama için mükemmel bir sinyal olabilir" dedi.

Tajani bunun, Türkiye'nin AB ile ilişkiler bakımından müsaitliğine dair bir mesaj olacağını ifade etti.

Türk halkına ilişkin hiçbir önyargıları olmadığını söyleyen Tajani, şöyle konuştu:

"Ancak bir ülke adaylık talep ediyorsa kurallara uymalı. Keşke Türkiye tutumunu ve pozisyonunu değiştirebilse. Bazen Erdoğan AB'ye katılıma sadık olduğunu söylüyor, ama buna dair büyük bir çaba görmüyorum. Türkiye bizim önemli bir muhatabımız. Birçok Avrupalı şirket orada iş yapıyor ve birçok Türk de Avrupa'da yaşıyor. Türk halkıyla ilişkilerimiz mükemmel ve kimse ona karşı bir tutum alma niyetinde değil, ancak Türk hükümetinin AB'ye katılıma dair yaptıkları bizi tatmin etmiyor."

"LİBYA'NIN İSTİKARARI AVRUPA'NIN İSTİKRARIDIR"

Basın toplantısında, Afrika'dan Avrupa'ya göçte geçiş ülkesi olan Libya'ya ziyaretine ilişkin de konuşan Antonio Tajani, Başbakan Fayiz es-Serrac ile ülkenin istikrara kavuşturulmasını, yasadışı göçü ve denizde göçmen ölümlerini önleme konularını görüştüklerini söyledi.

Libya'nın istikranın, Avrupa'nın istikrarı anlamına geldiğini ifade eden Tajani, bu ülkenin barışı, istikrarı, demokrasi ve refahı hak ettiğini söyleyerek, burada yapılması planlanan seçimlerin usulüne uygun olması konusunda AB'nin yardım edeceğini belirtti ve ekledi:

"Seçimlerin ne zaman yapılacağına ise onlar karar verecek. Avrupa Parlamentosu, buradaki seçimler için gerekli araçlar ve teknik personeli de sağlayacak. Bunun yanı sıra, Libya hükümetinin de bizden talep ettiği üzere, seçimlerin doğru yöntemlerle yapılıp yapılmadığı rapor edecek parlamenter gözlemciler de göndereceğiz."

İnsan tacirleri için kara bir liste oluşturulması gerektiğini de dile getiren Tajani, bu ülkeye bir milyar euro yardım vaadinde de bulundu.

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