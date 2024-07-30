Takanori Nagase, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 81 kiloda Japon sporcu Takanori Nagase, altın madalya kazandı.
Erkekler 81 kiloda mücadele veren Japon sporcu Takanori Nagase, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında altın madalyaya ulaştı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Gürcistanlı Tatı Grigalashvili'yi 11-0 yenen Nagase, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Güney Koreli Joonhwan Lee ile Tacikistanlı Somon Makhmadbekov paylaştı.