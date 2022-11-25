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Takoran Vadisi'ndeki dehlizler heyecanlandırdı

Antik Roma Dönemi'ne ait olduğu sanılan Takoran Vadisi’ndeki (Gerger Kanyonu) dehlizlerin, Atatürk Barajı için 42 yıl önce yapılan jeolojik etüt çalışmasında açıldığı ortaya çıktı

Takaron Vadisi'ndeki dehlizler heyecanlandırdı

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve Arkeolog Mustafa Çelik, ağustos ayı içerisinde Atatürk Baraj kıyısında yaptıkları alan taramasında Takoran Vadisi'nin Gerger ilçesi tarafında ana kayaya oyulmuş ve su seviyesinden yaklaşık 50 metre yükseklikte bulunan bir giriş fark etti.

Ateş yakılarak bu tünel benzeri dehliz yapısına giren Alkan ve Çelik, 100 metre ilerledi. Gizemiyle büyük heyecana neden olan yaklaşık 2x2 ebadındaki dehlizin antik döneme ait bir yapı olabileceğini düşünüldü ancak dehlizde hilti izleri fark edildi.

Dehlizden çıktıktan sonra barajın Siverek tarafında aynı şekilde başka bir giriş fark edilince, tekne ile karşıya geçilip kontrol edildi. Burasının da yine aynı uzunlukta ve ebatta bir dehliz olduğu görüldü.

Karşılıklı iki dehlizin yakın dönemde yapılmış olabileceği tahmin edilerek araştırıldı. Yapılan araştırmada bu dehlizlerin 1980 yılı öncesinde Atatürk Baraj gövdesini yapmak için yapılan jeolojik etüt çalışmasında açıldığı öğrenildi. Arkeologları heyecanlandıran bu gizemli dehlizlerin 42 yıl önce Devlet Su İşleri tarafından açıldığı tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 ay önce Gerger Kanyonu'nda yaptığımız bir araştırma sonucu antik dönem tünelleri olduğunu düşündüğümüz bazı dehlizler tespit ettik. Bu dehlizleri ilk gördüğümüzde çok heyecanlanmıştık. Çünkü muazzam yapılardı. Bu dehlizleri kayaların içine oyarak kimin yaptığını düşünürken, yaptığımız araştırmada 1980’lerde özellikle Atatürk Barajı için yapıldığını tespit ettik” dedi.

Alkan, ayrıca bu dehlizleri turistlerin gezebileceğini ifade etti.

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