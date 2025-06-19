TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler, Türkçe dersinden en az 55.00, diğer derslerin her birinden en az 45.00 puan almak şartıyla;

70.00 ile 84.99 arası dönem ağırlıklı not ortalamasına sahipseler teşekkür belgesi,

85.00 ve üzeri ortalamaya ulaşanlar ise takdir belgesi almaya hak kazanır.

Lise öğrencilerinin takdir ya da teşekkür belgesi alabilmesi için;

Tüm derslerden başarılı olması,

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalamasının en az 70.00 olması,

Davranış puanının 100 olması,

Özürsüz devamsızlığın 5 günü geçmemesi gerekiyor.

Bu şartları taşıyan öğrencilerden:

70,00 – 84,99 arası ortalamaya sahip olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve üzeri ortalamaya sahip olanlar ise takdir belgesi ile ödüllendirilir.