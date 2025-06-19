Takdir teşekkür belgesi kaç puanla alınır, not ortalaması kaç olmalı? Takdir ve teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Okullar bu hafta Cuma günü kapanıyor. 2024 2025 eğitim öğretim dönemi sona ererken öğrenciler takdir teşekkür belgesinin kaç puanla alındığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, takdir ve teşekkür belgeleriyle ilgili kriterleri güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, sadece not ortalaması yeterli olmak belge almak için yeterli değil; devamsızlık durumu da artık belirleyici bir rol oynuyor. Peki Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, not ortalaması kaç olmalı? İşte, Takdir ve teşekkür hesaplama işlemi ve tüm detaylar
Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama işlemleri karne gününün gelmesiyle birlikte araştırılıyor. MEB 2025 Eğitim dönemi sona ererken takdir teşekkür almak isteyen öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır sorusuna yanıt arıyor. Peki takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır, nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür belgesi almak için ortalama kaç olmalı?
TEŞEKKÜR VE TAKDİR BELGESİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler, Türkçe dersinden en az 55.00, diğer derslerin her birinden en az 45.00 puan almak şartıyla;
70.00 ile 84.99 arası dönem ağırlıklı not ortalamasına sahipseler teşekkür belgesi,
85.00 ve üzeri ortalamaya ulaşanlar ise takdir belgesi almaya hak kazanır.
Lise öğrencilerinin takdir ya da teşekkür belgesi alabilmesi için;
Tüm derslerden başarılı olması,
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalamasının en az 70.00 olması,
Davranış puanının 100 olması,
Özürsüz devamsızlığın 5 günü geçmemesi gerekiyor.
Bu şartları taşıyan öğrencilerden:
70,00 – 84,99 arası ortalamaya sahip olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve üzeri ortalamaya sahip olanlar ise takdir belgesi ile ödüllendirilir.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak takdir teşekkür hesaplamaları ağırlıklı ortalama puanı ile yapılıyor. Takdir teşekkür hesaplaması şu şekilde gerçekleştiriliyor;
Karne not ortalaması, öğrencinin bir dönem boyunca aldığı ders notlarının ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak bulunur. Bunun için öncelikle her dersin dönem sonu notları ve haftalık ders saati (kredi) değerleri belirlenir. Daha sonra her dersin dönem sonu notu, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılarak katkı puanı hesaplanır.
Tüm derslerin katkı puanları toplandıktan sonra, tüm derslerin haftalık ders saatleri de toplanır. Son olarak, toplam katkı puanı toplam haftalık ders saatine bölünerek karne not ortalaması bulunur.
İFTIHAR BELGESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
İftihar belgesi, akademik başarıların ötesinde sosyal, kültürel, sanatsal ya da sportif alanlarda üstün başarı gösteren öğrencilere verilir. Ulusal veya uluslararası yarışmalarda ilk beşe girenler ya da örnek davranışlar sergileyen öğrenciler bu belgeye layık görülür.
İlkokullarda iftihar belgesine sınıf öğretmenleri karar verirken, ortaokullarda bu değerlendirme öğrenci davranışlarını inceleyen kurul tarafından yapılır. Belge kazanan öğrenciler, okulda düzenlenecek özel bir törenle duyurulur ve isimleri okulun internet sitesinde paylaşılır.
Disiplin cezası alanlar belge alamaz
Eğitim yılı içinde kınama ya da okul değiştirme cezası alan öğrenciler, aynı yıl içerisinde hiçbir başarı belgesi ile ödüllendirilmez.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci başarısını teşvik etmek ve devamsızlığı azaltmak amacıyla takdir ve teşekkür belgeleriyle ilgili kriterleri güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, sadece not ortalaması yeterli olmak belge almak için yeterli değil; devamsızlık durumu da artık belirleyici bir rol oynuyor.