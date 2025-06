TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Ancak takdir teşekkür hesaplamaları ağırlıklı ortalama puanı ile yapılıyor. Takdir teşekkür hesaplaması şu şekilde gerçekleştiriliyor;

Karne not ortalaması, öğrencinin bir dönem boyunca aldığı ders notlarının ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak bulunur. Bunun için öncelikle her dersin dönem sonu notları ve haftalık ders saati (kredi) değerleri belirlenir. Daha sonra her dersin dönem sonu notu, o dersin haftalık ders saatiyle çarpılarak katkı puanı hesaplanır.

Tüm derslerin katkı puanları toplandıktan sonra, tüm derslerin haftalık ders saatleri de toplanır. Son olarak, toplam katkı puanı toplam haftalık ders saatine bölünerek karne not ortalaması bulunur.