Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 84 - Beşiktaş Fibabanka: 76 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko: 84 - Beşiktaş Fibabanka: 76

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelen 84-76 galip ayrıldı ve seride durumu 2-0'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 22:42 Güncelleme: 19.06.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko seride farkı 2'ye çıkardı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-0 yaptı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

        Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, tamamı Birch'ün kaydettiği sayılarla 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-10. Son dakikalarda Hall'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe kaydettiği basketlerle farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

        REKLAM

        İki takım da ikinci çeyrekte organize hücum geliştirmekte zorlandı. Dış atışlardan bulduğu 2 isabetle siyah-beyazlılara üstünlük kurarak bir ara 16 sayılık fark yakalayann Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.

        Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 68-55 önde girdi.

        Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka; Sleva, Berk İbrahim Uğurlu ve Terry'nin kaydettiği basketlerle farkı hızla eritti. Siyah-beyazlı ekip, Mathews'un isabetli dış atışıyla 39. dakikada farkı 5'e kadar indirdi: 81-76. Son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 84-76'lık galibiyetle ayrıldı.

        REKLAM

        BAŞKANLAR DERBİYİ BERABER İZLEDİ

        İki kulübün başkanları, karşılaşmayı yan yana takip etti.

        Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı salonda karşıladı. İki başkan derbiyi saha kenarındaki koltuklarda beraber izledi.

        Karşılaşmayı 2014-2022 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen ve önemli başarılar elde eden Çek basketbolcu Jan Vesely de izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadeleden önce Vesely'ye sevgi gösterisinde bulundu.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

        Fenerbahçe Beko: McCollum 6, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 2, Hayes-Davis 6, Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 8, Hall 11, Baldwin 4, Melli 11

        REKLAM

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 20, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 14, Sleva 6, Terry 10, Allman 5, Plavsic 6, Yiğit Arslan 2, Morgan 4, Kerem Kuthan Konan 4

        1. Periyot: 28-18

        Devre: 48-34

        3. Periyot: 68-55

        Beş faulle çıkanlar: 37.54 Sleva, 39.00 Terry (Beşiktaş)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        Yüksel Yıldırım'dan HT Spor'da çarpıcı açıklamalar!
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Barış Alper'in gözü Avrupa'da!
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Çirkin görüntülerin ardından olağanüstü toplantı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!