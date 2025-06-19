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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: Türkiye: 3 - Kanada: 0 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Türkiye: 3 - Kanada: 0

        2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:09
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        Filenin Sultanları, Kanada'ya set vermedi!
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        2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

        Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda 6'da 6 yaparak namağlup ünvanını sürdürdü. Kanada ise dördüncü yenilgisini yaşadı.

        Mücadeleye iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Vargas'ın servis turunda ay-yıldızlıların skoru 7-2'ye getirmesiyle Kanada mola aldı. Defansta da etkili olmayı sürdüren Türkiye, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci set, uzun rallilere sahne oldu. Kanada, Smrek'in hücumlarıyla etkili olmaya çalışsa da ay-yıldızlı takım, oyuna ağırlığını koyarak seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

        Başa baş geçen üçüncü sette üstünlük zaman zaman el değiştirse de Türkiye, son seti de 26-24'lük skorla önde bitirdi ve müsabakayı 3-0 kazandı.

        Ay-yıldızlılarda Melissa Vargas 20, Ebrar Karakurt ise 11 sayı kaydetti.

        Milliler, turnuvadaki 7. müsabakasında 21 Haziran Cumartesi günü 19.30'da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Sonja Simonovska (Karadağ)

        Kanada: Mitrovic, Allard, Maglio, Thokboum, Smrek, Guezen (Georgiadis, Pelland, Howe, Borowski, Watson, Johnson, Andrews)

        Türkiye: Meliha Diken, Vargas, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Berka Buse Özden, Elif Şahin, Saliha Şahin)

        Setler: 16-25, 18-25, 24-26

        Süre: 84 dakika

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