Take Off İstanbul 2025 girişim ön kayıtları başladı

Etkinliğe katılmak isteyen girişimler için ön kayıt süreci başladı. Haziran ayında açılacak olan girişim bileti satışlarında %60’a varan erken kayıt indirimi ve öncelikli erişim fırsatından yararlanmak isteyen girişimler, şimdiden yerini ayırtabilir.

Take Off İstanbul’da girişimler, etkinlik boyunca stant açarak ürün ve çözümlerini potansiyel müşterilere, yatırımcılara ve kurumsal şirketlere birebir tanıtma imkanı elde ediyor. Büyüme aşamasındaki girişimler Ana Sahne’de, erken aşama girişimler ise Girişim Sahnesi’nde sunum yaparak yatırımcılar karşısında kendilerini tanıtma fırsatı yakalıyor. Öte yandan etkinlikte; yerli ve yabancı yatırımcılarla birebir görüşmeler, teknoloji ve inovasyon dünyasında öne çıkan lider isimlerle doğrudan temas kurma ve küresel medya kanallarında görünür olma gibi birçok fırsat sunuluyor.

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Take Off İstanbul, yalnızca iki günlük bir etkinlik olmanın ötesinde; yıl boyunca sürecek stratejik iş birliklerinin, yatırım görüşmelerinin ve değer üreten etkileşimlerin zemini olarak konumlanıyor. Kamu ve özel sektörün bir araya geldiği güçlü partner ağıyla bölgesel sınırları aşan etkinlik, İstanbul’un jeopolitik avantajını da kullanarak teknoloji ve girişim ekosistemini aynı çatı altında bir araya getiriyor.