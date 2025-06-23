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        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!

        NBA play-off final serisinde Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers'ı 103-91 mağlup ederek şampiyon oldu. Normal sezonun ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Gilgeous-Alexander maçı 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle double double yaparak tamamladı. NBA Batı Konferansı'nda normal sezonu 68 galibiyetle lider tamamlayan Oklahoma City Thunder, tarihi bir şampiyonluk elde etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:35
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        NBA’de 2024-2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinde 3-3 eşitliğin ardından oynanan yedinci ve son maçta Oklahoma City Thunder, evinde Indiana Pacers’ı 103-91 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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        Paycom Center’da oynanan karşılaşmada Thunder, taraftarı önünde etkili bir performans sergileyerek kupayı müzesine götürdü.

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        Maçın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanını da kazandı. Jalen Williams 20, Chet Holmgren ise 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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        Indiana Pacers cephesinde Bennedict Mathurin'in 24 sayı ve 13 ribauntluk çabası yeterli olmazken, Pascal Siakam ve T.J. McConnell 16’şar sayıyla oynadı.

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        Pacers için en büyük şok ise yıldız oyuncu Tyrese Haliburton’ın ilk çeyrekte yaşadığı sakatlıktı. Aşil tendonundan sakatlanan Haliburton, sahayı gözyaşlarıyla terk etti ve yalnızca 7 dakikada 9 sayı kaydedebildi.

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        Bu galibiyetle birlikte Oklahoma City Thunder, tarihindeki ikinci NBA şampiyonluğunu kazanmış oldu.

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        KULÜP TARİHİNDE İLK

        Seattle SuperSonics ismiyle 1979'da şampiyon olan Thunder, Oklahoma'ya taşındıktan sonra ise beklenen başarıları yakalayamamış, son olarak 2012'de finale yükselmişti. Thunder final serisinde LeBron James, Dwayne Wade ve Chris Bosh'lı Miami Heat'e 4-1 mağlup olmuştu. Böylece Oklahoma City Thunder yeni adıyla kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

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