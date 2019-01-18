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Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi

Giriş: 16.01.2019 - 13:51 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Deniz temalı takılar tasarlamak için günlerinin çoğunu deniz kenarında, deniz taraklarını arayarak geçiren Maristella, denizden neler çıkardı neler... İşte yalnızca eniz kabuklarını değil, mercanları ve aynı zamanda da nadir bulunan deniz çömleklerini de araştıran Maristella'nın sahilde bulduğu değerli parçalar...

  • 1Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    1860’lı yıllarda, Alman şirketi Oberselters tarafından üretilmiş bir maden suyu şişesi

     

  • 2Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Minik deniz hazineleri

     

  • 3Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Küçük deniz kabukları 

     

  • 4Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Koyu mor en nadir bulunan deniz camı renklerinden biri

     

  • 5Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Parfüm şişesi

     

  • 6Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    100 yaşından fazla olduğu tahmin edilen deniz çömlekleri

     

  • 7Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Sahilde bulunan şişelerden bazıları

     

  • 8Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Bütün parçalar sahilde bulundu

     

  • 9Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    19. yüzyılın ikinci yarısından kalma cam vazo

     

  • 10Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Bu büyüleyici mavi parçayı geçen gün bulmuş.

     

  • 11Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Kobalt mavisi bir şişenin üzerinde ay ve yıldız

     

  • 12Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Daha çok deniz kabuğu!

  • 13Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    200 yıllık şişelerden cam pullar

  • 14Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    İçerisinde melisa bitkisinden yapılmış iyileştirme suyu olan şişe

     

  • 15Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Çok küçük, çok renkli, çok tatlı...

  • 16Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Mavinin nadir tonları; Mavi, yeşil, turkuaz, su yeşili, gece mavisi…

     

  • 17Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Sahilde gökkuşağı deniz camı bulmak!

     

  • 18Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    1860’lardan kalma yarım bir Fransız tabağı

  • 19Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Eski ilaç şişeleri

     

  • 20Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Vintage bir oje şişesi, içerisinde orijinal ojeden biraz var

     

  • 21Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    150+ yaşında cam bir pul daha

  • 22Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Cam şişenin altının dokusunun güzelliği!

  • 23Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    "Süpriz! Sahille nişanlandım!"

  • 24Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    24|36

    Mermi!

     

  • 25Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    25|36

    Bazen minik hazineler aramak sizi içi altın dolu bir sandık bulmaya iter.

  • 26Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Üzerinde 150 yazan muhteşem bir deniz camı parçası

  • 27Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    27|36

    İki taraflı deniz çömleği parçası

     

  • 28Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    28|36

    1860’lardan kalma Alman kil su şişeleri

     

  • 29Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    29|36

    Viktoria dönemine ait cam bardak

     

  • 30Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    30|36

     Deniz kabuğu içinde kabuk içinde kabuk içinde kabuk

     

  • 31Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    31|36

    Mavi deniz cam parçası

     

  • 32Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    32|36

     Mühür üzerindeki kabartmada şöyle yazıyor: Romano Vlahov Zara

  • 33Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Deniz camı aramak, nadir bulunan hazine aramak gibi

     

  • 34Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Yeni ve eşsiz parçalar için deniz camı koleksiyonu

     

  • 35Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
    35|36

    Güzel bir deniz çömleği parçası

     

  • 36Takı yapmak için sahili karış karış gezdi! Buldukları şaşkına çevirdi
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    Muazzam turkuaz bir deniz camı parçası

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