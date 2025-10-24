Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.608,26 %0,54
        DOLAR 42,0594 %0,31
        EURO 48,8530 %0,08
        GRAM ALTIN 5.551,29 %-0,40
        FAİZ 40,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,35 %-1,16
        BITCOIN 111.315,00 %1,59
        GBP/TRY 56,0486 %0,16
        EUR/USD 1,1607 %-0,09
        BRENT 65,75 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 9.076,36 %-0,40
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Tarhanada gıda boyası, lahmacunda kanatlı et, sucukta sakatat - Alışveriş Haberleri

        Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi: Tarhanada gıda boyası, lahmacunda kanatlı et, sucukta sakatat

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye toplam 21 yeni ürün eklendi. Yapılan incelemelerde köfte ve sucukta sakatat, baharat gibi ürünlerde yasaklı boya ve yabancı madde tespit edildi. Denetimlerde ayrıca organik ürün, bal ve yoğurt gibi temel gıda maddelerinde de hileli üretim yapıldığı belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 08:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarhanada gıda boyası, lahmacunda kanatlı et, sucukta sakatat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklamaya devam ediyor.

        Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 19 yeni hileli ürün eklenirken taklit ve tağşişin 'Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği' bölümüne 1 yeni hileli ürün eklendi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 1 ürün daha eklendi.

        İstanbul ve Kocaeli’de organik ürün etiketiyle satılan tarhanalarda gıda boyası, Ankara’da yapılan denetimlerde petekli ve süzme çiçek balında taklit ve tağşiş belirlendi. Gaziantep’te üretilen bir yoğurtta da bitkisel yağ ve nişasta kullanıldığı saptandı. Afyonkarahisar'da sucukta sakatat Bursa'da köftede sakatat, Giresun'da ise lahmacunda kanatlı eti tespit edildi.

        İşte o liste:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'e kritik uyarı!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Louvre Müzesi ilk değil: Tarihin en cesur soygun girişimleri
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Edanur kaldırımda yürüyordu... 0.83 promil ile öldürdü!
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        Trump-Putin görüşmesi halen mümkün mü?
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü