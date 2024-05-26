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        Haberler Gündem Ankara Taksi durağında çalışan husumetlisini tabancayla bacağından vurdu - Güncel haberler

        Taksi durağında çalışan husumetlisini tabancayla bacağından vurdu

        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksi durağında çalışan kişi, kimliği belirsiz husumetlisi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Olayda yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:58 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:58
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        Taksi durağında çalışan kişiyi vurdu
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        Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 931'inci Cadde'de bulunan bir taksi durağında meydana geldi.

        Taksi durağında çalışan olan M.C., aralarında husumet olduğu öğrenilen ve henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.C. tabancayla bacağından vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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