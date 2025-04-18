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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Taksi ihalesi kararını mahkemeye götüreceğiz" - İş-Yaşam Haberleri

        ‘Yasalara uygun ihale istiyoruz’

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu İBB Meclisi'nin aldığı taksi ihalesi kararını mahkemeye götüreceklerini bildirdi. Aksu taksi sayısının artmasına karşı olmadıklarını, ihalenin yasalara uygun yapılması gerektiğini söyledi

        Giriş: 18.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:45
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        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
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        İstanbul taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

        Habertürk'e konuşan Aksu "İBB Meclisi’nin aldığı kararı mahkemeye götüreceğiz, kanuna aykırı ihale kararı alındı. İstanbul’da taksi sayısının artmasına karşı değiliz ama ihalenin yasalara uygun olarak yapılmasını istiyoruz" dedi.

        Aksu 29 yıllık süreye ve aplikasyon şartına karşı olduklarını sözlerine ekledi.

        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak

        KARAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

        İBB Meclisi söz konusu kararı dün almıştı. Gündem maddesinde, mahkeme kararı doğrultusunda, kanun ile çelişmeyen hükümlerinin uygulanması kaydıyla 2 bin 500 taksinin, gerçek kişilere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesine yönelik, 2886 sayılı kanuna göre ihale yapılması için karar alınması istendi. Mecliste yapılan oylamada 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

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