Taksici kadın sürücüye saldırdı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda taksiciden yol isteyen kadın sürücü 6 yaşındaki çocuğu ile kabus dolu anlar yaşadı. Kadın sürücüye yol vermeyen şoför telefonla çekim yapmasına da kızarak saldırmaya kalktı. Genç kadın başına gelenleri Show Haber ekibine anlattı.
Giriş: 20.05.2025 - 20:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:47
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Akaryakıt istasyonunda taksiciden yol isteyen kadın sürücü 6 yaşındaki çocuğu ile kabus dolu anlar yaşadı.
Kadın sürücüye yol vermeyen şoför telefonla çekim yapmasına da kızarak saldırmaya kalktı.
Genç kadın başına gelenleri Show Haber ekibine anlattı.
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