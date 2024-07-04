İzmir'de aracına bindiği taksi şoförünü kafasına kaldırım taşıyla vurarak gasp etmeye çalışan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.T, müşteki taksici Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı.

Sanık A.T, daha önceki heyete savunmasını tam yapamadığını belirterek, yeniden savunma yapmak istediğini belirtti.

"YAPTIĞIM HATANIN FARKINDAYIM"

Talebi kabul edilen A.T. olaydan dolayı özür dileyerek, "Yaptığım hatanın farkındayım. Parasına, malına teşebbüs etmek gibi bir şey olmadı. Aşırı alkollü olduğum için vurdum. Poşetin içindeki taşı alkol alırken üzerine oturmak için koymuştum. İçinde alkol var sanıp yanıma almışım. Vurduğum için çok pişmanım. Yağma gibi bir durumum yoktu. Eşim ve 3 yaşındaki oğlum ortada kaldı. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

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A.T, taksicinin, babası ve amcasından 5 milyon lira para istediğini öne sürdü. Müşteki taksici Selim Keleş de sanığın amcasının kendisini telefonla aradığını ve buluşmak istediğini ifade ederek, "Bir kafede oturduk. 'Helalleşelim, adını koyalım' dedi. Ben de durumun ciddiyetini anlattım. Ben felç kalsam ne olacaktı dedim. O gün öylesine '5 milyon verin helalleşelim' dedim. Onlar da bana 70 bin lira teklif ettiler." diye konuştu.

Daha sonra müşteki avukatı, olayda kullanıldığı iddia edilen 3 kilo 600 gram ağırlığındaki parke taşını delil olarak, "taşla öldürmeye tam teşebbüs" konusunda inceleme yapılması için mahkemeye sundu.

Mahkeme heyeti, olayda kullanıldığı iddia edilen parke taşını suç delili olarak emanete alınmasına karar verdi. Ayrıca, müşteki taksici ve avukatı, sanığın öldürmeye tam teşebbüsten yargılanmasını, ek iddianame düzenlenmesini istedi.

"MÜVEKKİLİM HAKKINDA BERAAT TALEBİNDE BULUNMUYORUM"

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savunmasında, insan olarak sanığın karşısında olduğunu belirterek müvekkilini kınadığını vurgulayıp, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum." dedi.