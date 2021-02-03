Önce kaza sonra taksiciye feci darp! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde dün akşam, insanın kanını donduran cinsten bir olay yaşandı. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın, 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı.

İETT ŞOFÖRÜ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

DHA'daki habere göre kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciye tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı. Bu sırada kaza nedeniyle bir İETT otobüsü de yolda kaldı. İETT şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

"1 KİŞİYE 3 KİŞİ SALDIRIR MI?"

Taraflar ayrılırken, taksicinin '1 kişiye 3 kişi saldırır mı?' demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Kavga anları ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.