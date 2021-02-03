Önce kaza sonra taksiciye feci darp!

İstanbul Beylikdüzü'nde dün akşam, insanın kanını donduran cinsten bir olay yaşandı. Taksi şoförü ile önünde giden panelvan tipi minibüsün sürücüsü kaza yaptı. Kaza sonrası minibüsteki 1'i kadın, 4 kişi aşağıya indi. Taksici ile tartışmaya başlayan minibüstekiler, daha sonra taksiciye saldırdı.
İETT ŞOFÖRÜ KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI
DHA'daki habere göre kadının araya girme çabaları sonuçsuz kalırken, 3 kişi taksiciye tekme ve tokatlarla darp etmeye başladı. Bu sırada kaza nedeniyle bir İETT otobüsü de yolda kaldı. İETT şoförü ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
"1 KİŞİYE 3 KİŞİ SALDIRIR MI?"
Taraflar ayrılırken, taksicinin '1 kişiye 3 kişi saldırır mı?' demesi üzerine minibüstekiler tekrar taksiciye saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Kavga anları ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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