İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı'nda 4 saat arayla biri kadın 2 kişi bıçaklı gasp dehşeti yaşadı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Taksim’de bir bankanın ATM’sine para yatırmaya çalışan kadının yanına gelen şüpheli, kadının elindeki paraları alarak kaçmak istedi. Gaspçı, kendisine direnen kadını hafif şekilde yaraladı. Olayı gören vatandaşlar olayı müdahale etmesi üzerine gaspçı, bu defa bıçağı vatandaşlara doğru çekerek olay yerinden kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu atlatan kadın, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI KİŞİ ÇIKTI

Kadının şikâyeti üzerine incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinden kaçarak kayıplara karışan gaspçı ise akşam saatlerinde bir döviz bürosuna giderek yine bıçakla gasp girişiminde bulundu. Bıçakla döviz bürosundaki vatandaşlara saldıran gaspçı, bir kişinin elindeki paraları alarak kaçtı. Döviz bürosunun güvenlik kamerasına inceleyen ekipler, şüphelinin aynı kişi olduğunu belirledi.

Ekipler, Taksim’de 4 saat arayla vatandaşlar gasp dehşeti yaşatan eli bıçaklı şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli, Güveni Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.