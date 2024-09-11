Taksit sınırı mobilya sektörünü zorluyor

Uzun zamandır kredi kartları ile ilgili devam eden düzenlemelerde taksit sayısının tekrar düşürülmesi konuşuluyordu. İlk adım geldi ve bazı bankalar ticari kredi kartlarında taksit sayılarını üçe düşürdü. Kısa zamanda diğer bankaların da aynı yönde adım atması bekleniyor. İhracatta kurlar, iç piyasada kredi kartı taksit sayıları mobilya sektörünü zorluyor.

Dış piyasalarda düşük kur sebebi ile sıkıntılı günler yaşayan mobilya sektörü, iç piyasada da umutlarını kaybetmek üzere. Düğün sezonunun sonlarına geldiğimiz bu günlerde, kredi kartı taksit sayısının da giderek düşürülmesi iç piyasada daralmanın devam edeceğini gösteriyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, düşürülen taksit sayılarının sektörü zor duruma soktuğunu belirtti. Karaçak "Vatandaşlarımızın mevcut ekonomik şartlarda mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünleri peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısının düşürülmek bir yana yükseltilmesi gerekiyor. Enflasyonla hep birlikte mücadele edeceğiz ancak sadece üreticilerin mücadelesi çözüm olamaz. Sektörde kapanmalar ve konkordatoların başlıca sebeplerinden biri kredi kartlarında taksit sayılarının azaltılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.