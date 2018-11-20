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Oyuncu Altan Erkekli, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, "Biz hep kısıtlı bütçeler aldık. Hiç gece hayatım, kumarım olmadı. Tek evim var, başka hiçbir şeyim de yok zaten. Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım" ifadelerini kullanmıştı.