Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'ne 4 aday İKSV) tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, 2015 yılında Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün 2023 yılı değerlendirmelerinde dört çevirmen finale kaldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla, 2015 yılında Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2023 yılı değerlendirmelerinde dört çevirmen finale kaldı.

Banu Gürsaler-Syvertsen, Dag Solstad çevirisi 17. Roman (Yapı Kredi Yayınları) ile; Püren Özgören, A. S. Byatt çevirisi Bahçedeki Bakire (Everest Yayınları) ile; Bengi De Sá Matos Paixão, Jose Saramago çevirisi Dul (Kırmızı Kedi Yayınevi) ile ve Regaip Minareci, Jenny Erpenbeck çevirisi Kairos. (Can Yayınları) ile finale kalan isimler oldu.

Seçici Kurul tarafından belirlenecek yapıtın çevirmenine 40 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak. Ödülün sahibi, ocak ayı içinde açıklanacak.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan’ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’ten oluşuyor.

Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün bugüne kadarki sahipleri Siren İdemen, Ahmet Arpad, Fuat Sevimay, Ülker İnce, Gökhan Sarı (Jüri Özel Ödülü), Ebru Erbaş, Kamil Kayhan Yükseler, Erdem Kurtuldu, Süleyman Doğru ve Zafer Ceylan olmuştu.