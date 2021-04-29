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HaberlerGündem3. SayfaTam kapanma öncesi toplu taşımada yoğunluk - Haberler
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İstanbul'da tam kapanma öncesi toplu taşımada yoğunluk oluştu

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma öncesinde İstanbul'da, toplu taşıma araçlarında insan kalabalığı oluştu

Tam kapanma öncesi toplu taşımada yoğunluk - Haberler
AA

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda saat 19.00'da başlayan tam kapanma, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek.

AA'nın haberine göre kentte, iş çıkışında toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'daki duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Metrobüsler her iki yönde dolu hareket ederken, bazı yolcuların araçlara binmekte zorlandığı görüldü. Akşam saatlerinde toplu taşıma duraklarında insan kalabalığı oluştu.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında ise araçlardaki insan kalabalığı, durakların giriş ve çıkışlarında da gözlendi.

Kentte 3 gündür devam eden trafikteki yoğunluk ise diğer günlere nazaran tam kapanma uygulamasının başlamasına yakın hafifledi. D-100 karayolu Edirne istikametinde Mecidiyeköy'den başlayan trafik, Beylikdüzü'ne kadar yer yer akıcı şekilde devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre saat 19.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak kaydedildi.

OLTA BALIKÇILARI TÜM GÜN SAHİLDE BALIK TUTTU

Üsküdar sahilindeki olta balıkçıları da tam kapanma uygulaması öncesi sosyal mesafe kuralına uyarak balık tuttu.

Günün erken saatlerinden itibaren Üsküdar sahiline gelen balık tutkunları, tam kapanma saati 19.00'a kadar oltalarını denize attı.

Amatör olta balıkçılığı yapan Oğuz İldeniz, 42 yıldır olta balıkçılığı yaptığını ve balık tutmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Tam kapanma öncesi tüm gün balık tuttuğunu belirten İldeniz, denizin diğer günlere nazaran daha bereketli olduğunu dile getirdi.

Balıkçıların sosyal mesafe, maske kurallarına özen gösterdiği ve yaklaşan tam kapanma saatine yakın, zabıta ekiplerinin balıkçıları toplanmaları için uyardıkları görüldü.

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