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Haberler Gündem Eğitim Matematik Tam Kare Olmayan Sayıları Kök Dışına Çıkarma Konu Anlatımı: Tam Kare Olmayan Sayıların Yaklaşık Değeri Nasıl Bulunur?
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Tam kare olmayan sayıları kök dışına çıkarma konu anlatımı: Tam kare olmayan sayıların yaklaşık değeri nasıl bulunur?

Karekök dışına tam bir sayı olarak çıkartılamayan sayılara matematikte tam kare olmayan sayılar adı verilmektedir. 4, 9, 36 gibi tam kare olan sayılar kök dışına birer tam sayı olarak çıkartılabilirken; tam kare olmayan sayılar ise kökleri dışına tam sayı olarak çıkartılamazlar. Peki, tam kare olmayan sayıların yaklaşık değeri nasıl bulunur? Bir sayı kök dışına nasıl çıkar? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tam Kare Olmayan Sayıları Kök Dışına Çıkarma Konu Anlatımı: Tam Kare Olmayan Sayıların Yaklaşık Değeri Nasıl Bulunur?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilere yararlı olması adına tam kara olmayan sayılarla ilgili derlediğimiz bu içeriğimizde konunun tüm ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin, tam kare olmayan sayılar nedir sorusuna birlikte cevap arayalım. İşte, tüm detaylar…

Tam Kare Olmayan Sayılar Nedir?

4, 9, 16 gibi karekök dışına bir tam sayı olarak çıkamayan sayılara tam kare olmayan sayılar adı verilmektedir. İki tam kare arasında yer alan sayıların tamamı tam kare olmayan sayılar olarak isimlendirilmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde tam kare ve tam kare olmayan sayıların örneklerini bulabilirsiniz:

Tam Kare Olmayan Sayıların Yaklaşık Değeri Nasıl Bulunur?

Tam kare olmayan sayıların, iki tam kare sayı arasında bulunduğundan yukarıda bahsetmiştik. Bu kuraldan hareket ederek tam kare olmayan sayıların yaklaşık değerini bulmam mümkündür. Şimdi gelin hep birlikte tam kare olmayan sayıların yaklaşık değeri nasıl bulunur sorusunun cevaplarına bir bakalım.

Tam kare olmayan bir sayının yaklaşık değerini bulurken şu aşamalar takip edilmelidir:

  • Verilen sayıdan bir önceki tam kare olan sayının karekökü tam kısım,
  • Verilen sayının kök içindeki sayısı ile bir önceki tam kare sayısının farkı pay,
  • Verilen sayıdan bir sonraki tam kare olan sayı ile bir önceki tam kare olan sayı arasındaki farkı payda olarak yazdığımızda, verilen sayının karekökünün yaklaşık değerini bulmuş oluruz.

Şimdi gelin bu tanımı ve aşamaları aşağıdaki örnek görsel üzerinden inceleyelim: