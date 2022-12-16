Silindirin Hacmi Nasıl Bulunur ve Formülü Nedir? Silindirin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Alt ve üst yüzeyleri birbirine eşit olan ve günlük hayatta karşımıza çokça çıkan bir geometrik şekil olan silindirin hacmi nasıl hesaplanır? İşte, silindir hacim hesaplama hakkındaki tüm detaylar…

Silindirin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Herhangi bir türe ait olan silindirin içine alabileceği katı ya da sıvı maddelerin miktarının kapasitesi geometride silindirin hacmi olarak ifade edilmektedir. Silindir; üç boyutlu geometrik bir şekil olduğu için içine giren maddelerin hacimleri birim olarak küp şeklide ifade edilmektedir.

Bir silindirin hacmini hesaplarken öncelikle dikkat edilmesi gereken husus; bize verilen silindirin hangi tür silindir olduğunun saptanmasıdır. Bunun yanında belirtilmesi gereken bir diğer önemli nokta da soru içinde verilmiş olan sayısal değerleri, aynı birim değeri üzerinden formüle eklemek olacaktır.

Bir silindirin hacmi hesaplanırken kullanacağımız formüllerde geçen bazı kısaltmalar ve o kısaltmaların anlamları ise şu şekildedir:

r; silindir tabanının yarıçapı

h; silindirin yüksekliği

A; silindirin taban alanı

a ve b; eliptik silindir tabanının yarıçapı

R ise dik dairesel içi boş silindirin dış taban yarıçapıdır.

Silindir Hacim Formülü

Yazımızın başında bir silindirin; dik dairesel silindir, eğik silindir, eliptik silindir ve dik dairesel içi boş silindir olmak üzere 4 farklı çeşidi olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelin hep birlikte bu silindir çeşitlerinin hacimlerini hesaplamada kullanılan formüllerin neler olduğuna birlikte göz atalım:

Dik Dairesel Silindirin Hacminin Hesaplanması

Dik dairesel bir silindirin hacminin hesaplanması; V hacim, r silindir taban yarıçapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere V = πr2h formülü ile hesaplanmaktadır.

Eğik Silindirin Hacminin Hesaplanması

Eğik silindirin hacminin hesaplamada kullanılan formül, dik dairesel silindirin hacminin hesaplanmasından kullanılan formül ile aynıdır.

Eliptik Silindirin Hacminin Hesaplanması

Bir eliptik silindirin hacminin hesaplanmasında; V silindirin hacmi, a ve b eliptik silindir tabanının yarıçaplar ve h silindirin yüksekliği olmak üzere V = πabh formülü kullanılmaktadır.

Dik Dairesel İçi Boş Silindirin Hacminin Hesaplanması

Dik dairesel içi boş silindirin hacminin hesaplanması için V silindirin hacmi, r silindir tabanı daire yarıçapı, h silindirin yüksekliği ve R ise dış taban yarıçapı olmak üzere V = π(R2 - r2)h formülü kullanılır.