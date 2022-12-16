Matematiğin en önemli konularından bir tanesi olan ve birçok sınavda öğrencilerin karşısına soru olarak çıkan rasyonel sayılar sayı doğrusunda nasıl gösterilir? İşte, rasyonel sayıları sayı doğrultusunda gösterme hakkındaki tüm detaylar…

Rasyonel Sayıları Sayı Doğusunda Gösterme

Rasyonel sayılar sayı doğrusu üzerinde gösterilirken; pozitif rasyonel sayılar 0’ın sağ tarafında gösterilirken; negatif rasyonel sayılar ise 0’ın sol tarafında gösterilirler.

Rasyonel sayılar bir sayı doğrultusu üzerinde gösterilirken, payı paydasından küçük olan pozitif rasyonel sayılar, 0 ile 1’in arasında; payı paydasından küçük olan pozitif rasyonel sayılar ise 0 ile -1 sayılar arasında yer alırlar.

Payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan rasyonel sayılar bir sayı doğrusu üzerinden gösterilirken, pozitif rasyonel sayılar sayı doğrultusu üzerinde 1 ve 1’in sağında; negatif rasyonel sayılar ise -1 ve -1’in solunda yer alırlar.

Bir tam sayılı kesir sayı doğrusu üzerine gösterileceği zaman,- pozitif bir tam sayılı kesir, tam kısmında yazan sayı ile bu sayının sağ tarafında gösterilir. Negatif tam sayılı bir kesirde ise rasyonel sayı, tam kısmında yazan sayı ile bu sayının solunda gösterilir

Önemli Not: Tam sayılı bir kesir bir sayı doğrusunda gösterilmek istendiğinde bu sayı, hem tam sayılı bir kesir olarak hem de bileşik kesre çevrilerek kullanılabilmektedir.