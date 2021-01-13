Domates çorbası yapımı kolay olmasının yanında oldukça lezzetli bir çorba çeşididir. Üzerine garnitür olarak konulan, kızartılmış ekmek ve kaşar rendesiyle çok daha fazla yakışır.

Domates Çorbası Malzemeleri:

5 adet domates,

5 su bardağı su,

2 yemek kaşığı tereyağı ,

1 yemek kaşığı un,

1 tatlı kaşığı toz biber,

Yarım bardak süt

Tuz,

Domates Çorbası Üzerine:

Kızartılmış kıtır ekmek parçaları

Kaşar rendesi

Domates Çorbası Hazırlanması:

Domatesler yıkanır ve rendelenir.

Bir tencerede un ve yağ konularak kavrulur domates, kırmızı toz biber ve tuz eklenir ve sotelenir sonra süt ve su ilave edilerek pişirilmeye bırakılır.

Kıvama gelince 15 dakika kadar pişirilir.

Sonra blender ile karıştırılır.

Üzerine garnitürü eklenerek servise hazır olur.

Afiyet olsun!