Tam Sayılar Konu Anlatımı ve Özeti: Tam Sayılarda Dört İşlem Nasıl Yapılır?

Tam sayılar konu anlatımının yanında tam sayılarda dört işlem nasıl yapılır sorusuna yanıtlar da bulabileceğiniz yazımızı siz değerli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tam sayılar hakkında tüm detaylar…

Tam Sayılar Nelerdir?

Doğal sayılara, sayıların negatiflerinin de eklenmesi ile ortaya çıkan tam sayılar; negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar olmak üzere iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Peki, tam sayılar kümesi hangi harf ile gösterilir? Tam sayılar kümesi Z ile gösterilmektedir. Bu sembol Almancada tam sayı anlamına gelen Zahlen kelimesinden gelmektedir.

Öğrenciler tarafından cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de tam sayılar kaçtan başlar sorusudur. Tam sayılar eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında yer alan sayılardır ve bu nedenle sayı doğrultusunun iki tarafında da sonsuza kadar giden tam sayıların herhangi bir başlangıç noktası yoktur.

Pozitif Tam Sayılar

0 sayısının sağında yer alan ve 0’dan uzaklaştıkça büyüyen sayılara pozitif tam sayılar adı verilmektedir. 1,2,3,4,5… gibi sayılar pozitif tam sayılar olarak ifade edilirler.

Negatif Tam Sayılar

0 sayısının solunda yer alan 0’dan uzaklaştıkça küçülen sayılara negatif tam sayılar adı verilmektedir. -1,-2,-3,-4,-… gibi sayılar negatif sayılar olarak ifade edilirler.

Not: 0 sayısı pozitif ya da negatif bir tam sayı değildir. Bu sebeple 0’a referans noktası ya da nötr sayı adı verilmektedir.

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

Tam sayılarda toplama işlemi birkaç kurala bağlı olarak gerçekleştirilmektedir:

Aynı işarete sahip olan sayılar birbirleriyle toplanırken, sayıların değeri toplanır ve sayıların ortak işareti sonuca yazılır.

Örnek:

5+7= 12

(-5)+(-7)= 12

Ters işaretleri sayılarda toplama işlemi yapılırken sayılar birbirinden çıkarılır ve mutlak değeri daha büyük olan sayının işareti sonuca yazılır.

Örnek:

(-8)+(+4)= -7

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tıpkı tam sayılarda toplama işleminde olduğu gibi tam sayılarda çıkarma işlemi de belli kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

Tam sayılarda çıkarma işlemi toplama işleminden faydalanarak yapılmaktadır. a-b=c işleminde; a sayısına eksilen, b sayısına çıkan ve c sayısına fark adı verilmektedir. Bir çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işareti değiştirilir ve çıkarma işlemi yerine toplama işlemi yapılır. Şimdi gelin bu kuralı birkaç örnek üzerinde inceleyelim.

Örnek:

(-5) – (+2)=

(-5) + (-2)= (-7)

Örnek:

(-8) – (-4)=

(-8) + (+4)= (-4)

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

Tam sayılarda çarpma işlemi yapılırken iki sayı birbiri ile çarpılır ve sonuca gelen işaret aşağıdaki kurallara göre belirlenir.

Aynı işarete sahip iki tam sayının çarpımının sonucu daima pozitif olacaktır.

Farklı işarete sahip iki tam sayının çarpımının sonucu daima negatif olacaktır.

Örnek:

(+4) x (+8) = (+32)

(-4) x (+8) = (-32)

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Tam sayılarda bölme işlemi yapılırken iki sayı bölünür ve elde edilen sonuca gelecek olan işaret aşağıdaki kurallara göre belirlenir.

Aynı işarete sahip iki tam sayının bölümü daima pozitif olacaktır.

Aynı işarete sahip iki tam sayının bölümü daima negatif olacaktır.

Örnek:

(+16) / (+4)= (+4)

(-16) / (+4)= (-4)