Tamer Karadağlı, ayrıca "Yaşanan elim deprem ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikârdır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelinin 55 bin TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu, yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.