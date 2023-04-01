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Tamer Karadağlı ev sahibiyle mahkemelik oldu

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, ünlü oyuncunun evden tahliyesi için dava açtı. Karadağlı ise ev sahibinin kirasına fahiş bir artış yapmak istediğini belirterek, "Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi

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  • Tamer Karadağlı ev sahibine dava açtı! 10 bin 500 TL'den 5 kat daha fazla kira istedi! - Magazin haberleri

    Tamer Karadağlı'nın İstanbul Göktürk’te yaşadığı evden tahliyesi için İstanbul Adliyesi'nde dava açıldı. Ünlü oyuncunun ev sahibi, kiralarını eksik ödediği iddiasıyla Karadağlı hakkında icra takibi de başlattı.
  • Tamer Karadağlı ev sahibine dava açtı! 10 bin 500 TL'den 5 kat daha fazla kira istedi! - Magazin haberleri

    Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını ifade etti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre, yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı. 
  • Tamer Karadağlı ev sahibine dava açtı! 10 bin 500 TL'den 5 kat daha fazla kira istedi! - Magazin haberleri

    TAMER KARADAĞLI: HUKUKİ MÜCADELEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM

    Basına yansıyan haberlerin ardından Tamer Karadağlı açıklama yaptı. Karadağlı, "Basında 'Tamer Karadağlı kirasını ödemedi' şeklindeki haksız yayınlar nedeniyle açıklama yapmak durumunda kalınmıştır. Borcuna sadık biri olarak ikamet etmekte olduğum apartman dairesinin kirasını, oturduğum ilk günden itibaren her ay gününde yatırmış bulunmaktayım. Bu dairenin kira bedeli her sene kanuni oranda artırılmıştır. Hatta bu sene kanuni artış oranı yüzde 25 ile sınırlı olmasına rağmen, tarafımca kiramı yaklaşık yüzde 70 oranında artırarak ödedim. Ev sahibine hiçbir kira borcum da bulunmamaktadır" dedi.
  • Tamer Karadağlı ev sahibine dava açtı! 10 bin 500 TL'den 5 kat daha fazla kira istedi! - Magazin haberleri

    Tamer Karadağlı, ayrıca "Yaşanan elim deprem ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikârdır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelinin 55 bin TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu, yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

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