Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Futbol güzel oyun güzelleştirmek istiyoruz ama Göztepe’nin gerçekleştirebilecekleri bundan fazlayken bunları yapamamak beni üzdü” diye konuştu

Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe, deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, burada Beşiktaş’a karşı nelerle karşılaşabileceklerini tespit ettiklerini belirterek, “Bazen oyuna değil oyuncuya takıldığınız durumlar oluyor. İlk yarıda çok etkili pozisyonlar bulabilirdik. Pas arasını çok iyi yaptık ikili mücadeleleri yükselttik. Ama ondan sonra geçen yıldan kalan kötü bir hafızamız var. Bugün bunu yaşadık. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. İkinci yarıda ikinci golü yedikten sonra çok boş alanlar verdik. Skorun ve oyunun açıkçası bugün Beşiktaş’ın bugünkü oyunundan yararlanamamanın öz eleştirisini yaptım içeride. Böyle bir takıma karşı yapacaklarınız çok fazla. Kendi takımım adına gerçekleştirebileceklerimi söylüyorum. Bugün bunu yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. 6 puan kaybettik. Bunları değiştirebiliriz. Oyuncuyu değiştiremedik, oyunu değiştirmek zorundaydık. Bugün bunu yapamadık. Büyük hatalar ortaya çıktı. Futbol güzel oyun güzelleştirmek istiyoruz ama Göztepe’nin gerçekleştirebilecekleri bundan fazlayken bunları yapamamak beni üzdü. Söylediklerimizi özetlersek ortaya çıkacak sonuç bu olmamalı.” dedi.

“İHTİYAÇLAR VE TRANSFERLER GÜNDEMDE”

Transfer konuları hakkında konuşan Tuna, “Her maçtan sonra diğer takımları izlediğimizde gündeme gelen konular transfer. Göztepe’yi son 11 hafta göreve devraldığımda iyi tespit ettim. Bu sezona başlarken de tespitlerimiz tam yerindeydi. O dönemin şartlarını takımımızın ihtiyacını tespit edebiliriz. Ama ortada şartlar var ve geçen yıldan sahip olunana bir takım var. Sezon başı gönderme düşüncesinde olduğumuz oyuncular on birde oynadı. Her açıklamaya saygı duymak lazım. Bizim kendi tespitlerimizde var. Kulübün yapısı durumu şartları her şeyi gözeterek yapıyorsunuz. İhtiyaçlar ve transferler zaten gündemde” diye konuştu.

“KADINLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ”

Kadına şiddet hakkında konuşan Tamer Tuna, “Kadın bizim her şeyimiz. Açıkçası mutlu edemediğimizde de mutlu olamıyoruz hayatta. Büyük hayal kırıklığı. Türkiye’de de bu oranların önceki sene 1500'lerde olduğunu biliyorum. Erkek kadın adlandırmakta yanlış insan olarak değerlendirmek lazım. Hayatın utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosu. Uzaklaştırma almış insanların kadınlara bu kadar yaklaşmasını anlamıyorum. Türkiye de bu oranlar çok yüksek yapımızdan dolayı. Protesto nasıl edilir işte siyah pankartlar falan. Bence beynimizin durduğu nokta o. İnsan olarak bakmak lazım duruma. Erkekliğimizin mutlu ederken ortaya çıkması gerekir. Ben kendi adıma Türk toplumundan özür diliyorum.” dedi.