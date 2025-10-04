Tammy Abraham: 1 puan için mutlu değiliz

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, karşılaşmayı değerlendirdi.

Abraham, zorlu bir mücadele beklediklerini belirterek, "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım ve iyi oyunculardan kurulu. 1 puan için mutlu değiliz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BİR HATAMIZDAN RAKİP BİZİ CEZALANDIRDI"

Maç boyunca daha sert oynamaları gerektiğini söyleyen İngiliz forvet, "Zaman zaman çok naziktik, daha fazla faul kazanabilirdik. Futbol hatalar oyunu, bizim de bir hatamızdan rakip cezalandırdı. Soyunma odamıza gidip bakabilirsiniz, 1 puandan herkes mutsuz" dedi.

"AĞRI İLE OYNADIM"

Karşılaşmaya sakatlığına rağmen çıktığını dile getiren Abraham, sağlık ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sağlık ekibimizin hakkını vermek lazım. Ağrı ile oynadım. Takım için fedakarlık yapmam lazımdı. Gol atmam güzel ama 3 puan alsak, daha mutlu olurdum. Bu maçtaki özgüveni, bir sonraki maça taşımamız gerek."