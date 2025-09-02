Tammy Abraham, çok mutlu
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı
Beşiktaş’ın, İngiliz futbolcu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte kızlarını kucaklarına aldıklarının müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Tammy Abraham, mutluluğunu; "Dünyamıza hoş geldin kızım" notuyla duyurdu.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Tammy Abraham, Leah Monroe’ya evlilik teklif etmişti. Monroe, Abraham'ın teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Çiftin bir çocukları daha bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram