Tammy Abraham, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu: Aston Villa, Everton, Nottingham Forest!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham, ara transfer döneminde İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu.

Abraham için Aston Villa'nın devreye girmesinin ardından İngiliz golcü için yeni bir gelişme yaşandı.

Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest de İngiliz golcü için devreye girdi.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ Serdal Adalı ise, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Tammy Abraham ile ilgili de açıklamalar yaptı. Adalı, İngiliz golcü Tammy Abraham'a resmi sayılabilecek bir teklifin varlığını dile getirerek, "İngiltere'den bir takım daha ilgileniyor. Bir yere gönderelim gibi düşüncemiz yok. Önümüze neler çıkacak göreceğiz. Bize gelen teklifte oyuncu yok. Aston Villa'da teknik kadronun istediği oyuncular var. Kendimiz onlara ilettik." değerlendirmesinde bulundu.