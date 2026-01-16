Habertürk
        Tammy Abraham, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu: Aston Villa, Everton, Nottingham Forest!

        Tammy Abraham, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu: Aston Villa, Everton, Nottingham Forest!

        Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için İngiltere'de Aston Villa'nın ardından Everton ve Nottingham Forest de devreye girdi.

        Giriş: 16.01.2026 - 21:18 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:18
        Abraham, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu!
        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Tammy Abraham, ara transfer döneminde İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu.

        Abraham için Aston Villa'nın devreye girmesinin ardından İngiliz golcü için yeni bir gelişme yaşandı.

        Premier Lig ekiplerinden Everton ve Nottingham Forest de İngiliz golcü için devreye girdi.

        SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

        Serdal Adalı ise, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Tammy Abraham ile ilgili de açıklamalar yaptı.

        Adalı, İngiliz golcü Tammy Abraham'a resmi sayılabilecek bir teklifin varlığını dile getirerek, "İngiltere'den bir takım daha ilgileniyor. Bir yere gönderelim gibi düşüncemiz yok. Önümüze neler çıkacak göreceğiz. Bize gelen teklifte oyuncu yok. Aston Villa'da teknik kadronun istediği oyuncular var. Kendimiz onlara ilettik." değerlendirmesinde bulundu.

        Beşiktaş, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Abraham'ı, Roma'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmıştı.

        Beşiktaş forması altında 24 maçta süre bulan Abraham, 12 kez ağları havalandırdı.

        EMA ve FDA'dan yapay zeka adımı

        Elon Musk'ın "robotlar ameliyat yapacak, tıp okumayın" çıkışına yanıt veren Uluslararası İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu AR-GE ve İnovasyon Başkanı Dr. Virginia Acha, yapay zekanın doktorların yerini almayacağını, aksine sağlık profesyonellerini güçlendireceğini söyledi. Acha, EMA ve FDA'nın yayımladığı yeni kılavuzlarla birlikte yapay zekanın ilaç ve aşı geliştirme süreçlerinde hasta odaklı, risk temelli ve şeffaf bir çerçeveyle kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı

