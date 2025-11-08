Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Tammy Abraham: Sezonun gollerinden birini attım - Beşiktaş Haberleri

        Tammy Abraham: Sezonun gollerinden birini attım

        Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Sezonun gollerinden birini attım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 22:51 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sezonun gollerinden birini attım"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın forveti Tammy Abraham, galibiyeti değerlendirdi.

        "SEZONUN GOLLERİNDEN BİRİNİ ATTIM"

        Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını belirten İngiliz golcü, "Bence sezonun gollerinden birini attım. Kaleyi gördüm, kimsenin dokunduğunu da göremedim. Şutu çekme kararı verdim ve gol oldu. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. İstekli başladık. Yapmak istediğimiz şey de buydu, iyi başlamaktı. Fırsatlar yarattık maçın başında. Bunu hep yapmalıyız. Sabırlı olmalıyız.

        İkinci yarı zor olacaktı. Deplasmandayız, maçı kazanmak isteyen iyi bir takıma karşı oynadık. İyi savunma yaptık. Bugünün önemli bir detayıydı. Jota oyuna girdi ve 3. golü attı. Kendisi ve takımım adına mutluyum. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

        "ADIM ADIM GELİŞİYORUZ"

        Son olarak yıldız golcü, "Benim odağım her zaman takımdır. Bireysel hedef olacak. Gol attığım için mutluyum, keşke daha fazla atabilseydim. Tecrübeli oyuncu olarak tecrübelerimi takıma aktarmak istiyorum. Daha iyi şeyler yapabiliriz, bunu biliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Kötü bir skordan sonra takımla ilgili hoşuma giden şey, sonrasında aile gibi bütünleşip o günlerin üzerinden geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey bu. Bu pozitifliğin üzerine inşa ederek devam etmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ile görüştü
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        "ABD hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Bu oyuna 1 puan çok iyi!"
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor