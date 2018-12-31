Tan Sağtürk ailesiyle birlikte Uludağ'da

Ünlü Balet Tan Sağtürk, eşi ve çocuklarıyla birlikte haftasonu tatili için Uludağ'ı tercih eden isimler arasındaydı. Sağtürk, yeni yılı ise İstanbul'da karşılayacaklarını söyledi