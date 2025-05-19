Tan Sağtürk: Rahmet diliyorum
Tan Sağtürk, Rus koreograf Yuri Grigorovich'in hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Sağtürk, üzüntüsünü bir mesajla dile getirdi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Rus koreograf Yuri Grigorovich'in hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Sağtürk, üzüntüsünü bir mesajla dile getirdi.
Yuri Grigorovich
Tan Sağtürk, üzüntüsünü şöyle dile getirdi; "Efsanevi Rus koreograf Yuri Grigorovich 99 yaşında vefat etti. Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğim ‘Uluslararası Bale Federasyonu’ Başkanı bizzat kendisiydi. Birlikte çalışma ortamında bulunmaktan şeref duyduğum üstada rahmet diliyorum."
Tan Sağtürk