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        Haberler Magazin Tan Sağtürk: Rahmet diliyorum

        Tan Sağtürk: Rahmet diliyorum

        Tan Sağtürk, Rus koreograf Yuri Grigorovich'in hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Sağtürk, üzüntüsünü bir mesajla dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:04
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        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Rus koreograf Yuri Grigorovich'in hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Sağtürk, üzüntüsünü bir mesajla dile getirdi.

        Yuri Grigorovich

        Tan Sağtürk, üzüntüsünü şöyle dile getirdi; "Efsanevi Rus koreograf Yuri Grigorovich 99 yaşında vefat etti. Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğim ‘Uluslararası Bale Federasyonu’ Başkanı bizzat kendisiydi. Birlikte çalışma ortamında bulunmaktan şeref duyduğum üstada rahmet diliyorum."

        Tan Sağtürk

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        #Tan Sağtürk
        #Yuri Grigorovich
        #rusya
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