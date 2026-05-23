Tan Taşçı'nın konserinde korkutan anlar
Tan Taşçı, İzmir'de verdiği konser sırasında sahne efektlerinden kaynaklanan tehlikeli bir an yaşadı. Konser esnasında kullanılan alev efektlerinin kontrolden çıkarak, şarkıcıya yakın noktada yükselmesi kısa süreli paniğe neden oldu
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:14
İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşan Tan Taşçı, şarkılarını seslendirdiği sırada beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.
Taşçı'nın sahnede performans sergilediği sırada şov amaçlı kurulan alev makinesinden çıkan ateş, bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi. Alevlerin parlamasıyla hızla geri çekilen Taşçı, durumunu kontrol ettikten sonra ara vermeden konserine devam etti. Sahne önündeki alevlerden kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar ise konseri izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tan Taşçı'nın sahnede gezindiği sırada alevin birden yüzüne parladığı ve saçından duman çıktığı anlar yer aldı.
