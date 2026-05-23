        Haberler Magazin Tan Taşçı'nın konserinde korkutan anlar

        Tan Taşçı'nın konserinde korkutan anlar

        Tan Taşçı, İzmir'de verdiği konser sırasında sahne efektlerinden kaynaklanan tehlikeli bir an yaşadı. Konser esnasında kullanılan alev efektlerinin kontrolden çıkarak, şarkıcıya yakın noktada yükselmesi kısa süreli paniğe neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Konserde korkutan anlar

        İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşan Tan Taşçı, şarkılarını seslendirdiği sırada beklenmedik bir aksilikle karşılaştı.

        Taşçı'nın sahnede performans sergilediği sırada şov amaçlı kurulan alev makinesinden çıkan ateş, bir anda sanatçının yüzüne doğru yükseldi. Alevlerin parlamasıyla hızla geri çekilen Taşçı, durumunu kontrol ettikten sonra ara vermeden konserine devam etti. Sahne önündeki alevlerden kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar ise konseri izleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tan Taşçı'nın sahnede gezindiği sırada alevin birden yüzüne parladığı ve saçından duman çıktığı anlar yer aldı.

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
