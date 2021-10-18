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Tan Taşçı: Ölecek miyim acaba?

Önceki gün 7. kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Tan Taşçı, Almanya'daki 'The Voice of Germany' yarışmasında 'Yalan' adlı şarkısının okunması ve büyük yankı uyandırmasıyla alakalı konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ölecek miyim acaba, bilmiyorum. Bütün güzellikler benim için ardı arkasına yaşanıyor" dedi

Tan Taşçı: Ölecek miyim acaba? - Magazin haberleri
"Ölecek miyim acaba?"
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HABERTURK.COM

Sanatçıların arenası olarak görülen Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bu yaz 7. konserini veren Tan Taşçı, yağan sağanak yağmura rağmen unutulmaz bir akşama imza attı.

Şarkıcı Tan Taşçı, önceki akşam sevenleriyle Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bir araya geldi. Taşçı, şiddetli yağmura rağmen konserini iptal etmeyerek, sahneye çıktı. Yağmurluk ve şemsiyelerle konseri takip eden müzikseverler, Tan Taşçı'nın açıkhavadaki 7. sahnesi olmasına rağmen dolup, taşırdı.

"BU YAZ BANA YARADI"

Konser öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Tan Taşçı, "Bereketinizle geldiğiniz. Çok güzel bir seri ve ilgi yakaladık. Yağan yağmura rağmen beni yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu yaz bana yaradı doğrusu. Yarın da yine burada olacağım. 8. konserimi vereceğim." dedi.

"ÖLECEK MİYİM ACABA?"

Almanya'daki 'The Voice of Germany' yarışmasında 'Yalan' adlı şarkısının okunması ve büyük yankı uyandırmasıyla alakalı gelen sorulara da yanıt veren şarkıcı, "Ölecek miyim acaba, bilmiyorum. Bütün güzellikler benim için ardı arkasına yaşanıyor." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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