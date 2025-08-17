Taner Rumeli ve Ceyda Âşık evlendi
Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, geçtiğimiz gün gerçekleşen kına gecesinin ardından dünya evine girdi. Çift, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı
Oyuncular Sendikası Genel Mali Sekreteri ve ünlü oyuncu Taner Rumeli, uzun süredir birlikte olduğu Ceyda Âşık ile geçtiğimiz nisan ayında nişanlanmıştı.
Geçtiğimiz gün, aileleri ve yakın arkadaşlarının katılımıyla görkemli bir kına gecesi düzenleyen çift, bugün dünya evine girdi.
Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, düğün sevincini takipçileriyle de paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram