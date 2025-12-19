Tango ve klasik müzik aynı sahnede buluştu

Olten Filarmoni Orkestrası, tarihi atmosferiyle kentin simgelerinden biri olan Elhamra’da gerçekleştirdiği konserle, tangodan klasik repertuvara uzanan güçlü bir müzikal yolculuğu 17 Aralık 2025 tarihinde sanatseverlerle buluşturdu.

Şefliğini Arjantin doğumlu, 2007 yılından bu yana İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve Genel Müzik Direktörü olarak görev yapan Tulio Varas’ın üstlendiği konser, duygusal anlara ve uzun süre ayakta alkışlara sahne oldu.

Konserin solistliğini bandoneon sanatçısı Tolga Salman üstlendi. Klasik batı müziği eğitimini Türkiye ve Almanya’da tamamlayan Salman, 2002 yılından bu yana modern tango ve bandoneon alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Orijinal programda yer alan bandoneon sanatçısı Gustavo Battistessa’nın ani kaybı sonrası konser, sanatçının anısına gerçekleştirildi.

Gecenin ilk bölümünde Salman, Astor Piazzolla’nın öncülük ettiği Tango Nuevo akımından yedi eser seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde Johann Strauss’un unutulmaz valsleri ile Brahms’ın Macar Dansları yer aldı. “Mavi Tuna” valsine eşlik eden Devlet Opera ve Balesi dansçılarının sahne performansı, müzik ve dansın kusursuz uyumunu izleyiciyle buluşturdu.