Tanı koymada 'yapay zeka' dönemi

Yapay zeka artık hayatın birçok alanında kullanılıyor. Tıpta özellikle nörolojik hastalıkların tanısında yapay zekayı kullanan OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, çalışmalarına devam ediyor.

"KİŞİNİN MR VE YÜRÜME GÖRÜNTÜSÜ İLE SESİNİ MAKİNEYE YÜKLÜYORUZ"

Bu çalışmalara öncülük eden Prof. Dr. Murat Terzi, "Yapay zeka veya dijital teknoloji günümüzde oldukça önemlidir. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her alanda çalışmalar devam ediyor. Sağlıkta da yapay zeka çalışmaları sürüyor. Türk Nöroloji Derneği ve OMÜ olarak yapay zeka çalışma ekibimizle beraber sağlıkta hem tanıyla ilgili hem de hastalığın tedavi sürecinde belirleyiciliğiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz.

Nörolojik hastalıklarda Alzheimer, Parkinson, MS veya sinir, kas hastalıklarıyla ilgili yapay zeka çalışmalarımız var. Burada özellikle emar (MR) görüntülerini, beyin MR'ı veya omurilik MR'ı görüntülerini makineye tanıtarak yapay zeka aracılığıyla bu görüntünün hastalık olabilir veya beyin hangi bölgesinde bir etkilenme olabiliri makineye söyletmeye çalışıyoruz. Özellikle hastaların ses analizleri ve yürüme analizleri ekleyerek hastalarda tanıya varmaya çalışıyoruz. Baktığımızda yapay zekanın yüzde 90'ın üzerinde bazen yüzde 95'lerde doğru bir tanı koyabildiğini, ayırıcı tanı yapabildiğini ve hastalığın seyri ile ilgili önemli bilgiler verdiğini görüyoruz. Yapay zeka şu anda gelişme aşamasındadır" dedi.