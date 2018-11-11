İstanbul Sultangazi'de mahkemede kendi aleyhlerine tanıklık yapan 1 kişiyi öldürmek için pusu kuran 9 kişilik çete çökertildi. Operasyonda suçüstü yakalanan çete üyelerinin cep telefonlarında "Pusudayız bekliyoruz" yazılı mesaj ve resimler ele geçirildi.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafı haraca bağlayan, silahlı yağma, yaralama, tehdit gibi birçok olaya karışan çeteyi takibe aldı. Çete üyelerinin, kendilerinden şikayetçi olan ve mahkemede tanıklık yapan bir kişinin ev ve işyerinin önünde pusuya yattığı tespit edildi. Hemen harekete geçen polis ekipleri, 9 kişilik çeteyi çökertti.

"PUSU ATTIK BEKLİYORUZ"

Polisin operasyonuyla suçüstü yakalanan çete üyelerinin cep telefonlarında "Pusu attık bekliyoruz" yazılı mesajlar ile tanığın ev ve işyerinin fotoğrafları çıktı. Gözaltına alınan 9 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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