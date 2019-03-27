Duruşmaya konsolosluk görevlileri de katıldı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşmada dinlenen gizli tanık Yavuz, "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi, bu benim kendi değerlendirmem" dedi.

DURUŞMAYA KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ DE KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. Duruşmayı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ile bazı yabancı gazeteciler de izledi. Duruşmada gizli tanık Yavuz, sesli ve görüntülü Bilişim Sistemi SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Görüntüsü ve sesi bozularak ifadesi alındı.

GİZLİ TANIK İFADE VERDİ

Mali Şubede görevli olduğu sırada Metin Topuz’un yanında yabancılarla şubeye geldiğini belirten gizli tanık Yavuz, 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Topuz’un çok rahat bir şekilde şubeye girdiğini ve Yakup Saygılı tarafından karşılandığını ve buna dair kamera görüntüleri bulunduğunu anlattı.

HERKESİ ODASINA ALMAZDI

Yakup Saygılı’nın tabletinin kaybolduğu Amerika seyahatinde Metin Topuz’un da olduğunu söyleyen gizli tanık Yavuz, Yakup Saygılı’nın herkes ile görüşen biri olmadığını ve odasına herkesi almadığını söyledi. Kendi görüşüne göre, Topuz’un tercüman gibi değil de oranın sahibi gibi olduğunu söyleyen gizli tanık Yavuz, şubeden evrak verildi mi? Sorusuna “Kapalı oda. Yanında yabancılar var. Çantaları var. Evrakla çıkıp çıkmadıklarını kimse bilemez” dedi.

KURMAYLIK SINAVINI KAZANDI

İstanbul İl Jandarma’da haber elemanlığı yaptığını söyleyen ve SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık Nizamettin Çelikbilek ise Metin Topuz’u ilk olarak o dönem Silivri İlçe Jandarma Komutanı Murat Koçyiğit’in yanında gördüğünü belirterek bir benzinlik yanında Murat Koçyiğit ile görüşüp kendisine sarı zarf verdiğini söyledi. Bu görüşmeden sonra Murat Koçyiğit’in kendisine ‘bana bundan sonra kurmay diyebilirsin’ dediğini belirten Nizamettin Çelikbilek, bu kim diye sorunca “başını ağrıtır” dediğini ve aynı yıl kurmaylık sınavını kazandığını öne sürdü.

METİN TOPUZ’UN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Metin Topuz ile daha sonra Asım Sürer aracılığıyla tanıştığını belirten Nizamettin Çelikbilek, Topuz’la iki buluşma yaptıklarını bunların birinde Metin Topuz’a telefon geldiğini kendilerinden birkaç adım uzaklaşarak konuştuğunu belirtti. Bu konuşmada Metin Topuz’un konuşma sırasında ‘Bu işler bizi aşar hocam. Adil bey bizi arasın dedi. Bu konuşmanın ardından ben Asım Sürer’i aradım Adil’in kim olduğunu sordum bana Adil Öksüz’ü duymadın mı? O Metin beyin her şeyidir, efendisidir” dedi. Nizamettin Çelikbilek, Metin Topuz’u, Asım Sürer ile Ayvalık’ta da gördüğünü de söyledi.

ADINI DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN SONRA DUYDUM

Sesli ve Görüntülü olarak duruşmada tanık olarak ifade veren Asım Sürer, Metin Topuz’u tanıdığını belirtti. 2004 ile 2007 yıllarında İl Jandarma Komutanlığı’nda Kaçakçılık Şube Müdürlüğü yaptığını söyleyen Sürer, “5-6 ülkeyi kapsayan uluslar arası uyuşturucu operasyonu vardı. Tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Beşiktaş’daki savcılık bizi DEA birimleriyle irtibat kurmamızı söyledi. 3 operasyon yaptık. Metin bey ile burada tercüman olarak tanıştık. Müdür olmadan önce böyle bir birimin olduğunu bilmiyordum” dedi. Nizamettin Çelikbilek’i de tanıdığını belirten Asım Sürer, İl Jandarmada haber elemanlığı yaptığını söyledi. Metin Topuz ile irtibatının sadece uyuşturucu konusunda olduğunu söyleyen Sürer, “Adil Öksüz’ün adını ilk kez darbe teşebbüsünden sonra duyduğunu da anlattı.