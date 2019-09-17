Tanıtım turnesine çıktılar

'Kral Şakir' ile 'Fil Necati' çocuklarla buluştu. Gösterime 4 Ekim'de girecek olan 'Kral Şakir'in yeni filmi 'Korsanlar Diyarı' için tanıtım turnesi yapılıyor. Turnenin ilk ayağına katılan çocuklar 'Kral Şakir ve 'Fil Necati' ile gün boyu oyunlar oynadı.

Turnenin başka bir etkinliğine 'Kral Şakir'in yaratıcı Varol Yaşaroğlu da katılırken filmin kahramanları çocuklar kadar ebeveynlerin de ilgisine nail oldu.

'Şakir' ile ailesinin korsanların kol gezdiği, Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki gizemli bir bölgede, canavarların var olduğu fantastik bir evrende yaşayacakları yeni maceralarını beyazperdeye aktaracak olan 'Korsanlar Diyarı', BKM'nin yapımcılığında, Greyder Kids ana sponsorluğunda hayata geçirilen ve Grafi2000 Prodüksiyon tarafından canlandırılan animasyon filmin karakter tasarımı Varol Yaşaroğlu'na, hikâyesi ise Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'a ait.